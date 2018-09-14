В польскоом городе Лодзь на строительстве жилищного комплекса погиб рабочий из Украины. Трагедия произошла 14 сентября на строительной площадке на перекрестке улиц Килинского и Пилсудского.

Молодой человек упал с 15 этажа и разбился насмерть, пишет Dziennik Lodzki. Прибившие на место происшествия медики и спасатели лишь констатировали смерть украинца. Других подробнобностей о трагедии нет.

Похожий инцидент произошел в Литве. Два украинских рабочих пострадали при обрушении стены.