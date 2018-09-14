Вокруг Луны засняли десятки НЛО (видео) [ Редактировать ]
Астрономам римской обсерватории удалось снять на видео почти сорок неопознанных летающих объектов, которые парили на фоне Луны.
После того, как запись изучили эксперты, она стала доступна мировой общественности и "разобрана" уфологами, которые опубликовали видео.
Ролик был снят во время "кровавого" затмения 27 июля. Астрономы насчитали 38 необычных летающих объектов. Скорость их перемещения значительно превышает скорость реактивных самолетов, подтвердили специалисты, сообщает Youtube-канал The Hidden Underbelly 2.0.
Специалисты изучили видеозапись и не обнаружили следов монтажа. Кроме того, они проверили данные аппаратов, которые фиксируют происходящее между Землей и Луной, и обнаружили, что в тот момент там не было ни спутников, ни астероидов.
Примерно в это время пассажир китайской авиакомпании во время полета заснял на смартфон неизвестный летающий объект.
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