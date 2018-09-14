В пятницу, 14 сентября жуткое ДТП произошло в Днепре на Южном мосту. В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека. Инцидент произошел около полудня.

Предварительно, водитель Skoda, двигаясь по Южному мосту в сторону центра, угодил в яму, в следствие чего потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом. Пассажир и водитель легкового автомобиля погибли на месте, пишет Информатор.

Погибшие оказались зажаты в машине, поэтому на место вызвали бригаду ГСЧС. Также на проезжую часть вытекло масло. На месте проводятся следственные действия.

На днях на Дарнице случилось массовое ДТП.