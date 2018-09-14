В последнее время украинская певица Настя Каменских все чаще блистает в откровенных нарядах и делится пикантными фото на своей странице в Instagram.

На днях Настя появилась на улицах Киева в неожиданно сдержанном наряде: черное платье в пол и черный жакет. Единственная соблазнительная деталь: кружево в районе декольте.

Поклонников удивил такой скромный наряд певицы, ответив, что Насте он очень идет и такой стиль подчеркивает ее красоту и элегантность. Другие же негативно восприняли такой наряд:

"Одежду поменять, висит удручающе черное", "Как смерть", "Кошмар на улице Вязов", "Кто-то близок до анорексии, или надо выспаться".

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских возмутила поклонников худобой.