"Как смерть": Настя Каменских удивила новым образом (фото) [ Редактировать ]
В последнее время украинская певица Настя Каменских все чаще блистает в откровенных нарядах и делится пикантными фото на своей странице в Instagram.
На днях Настя появилась на улицах Киева в неожиданно сдержанном наряде: черное платье в пол и черный жакет. Единственная соблазнительная деталь: кружево в районе декольте.
Поклонников удивил такой скромный наряд певицы, ответив, что Насте он очень идет и такой стиль подчеркивает ее красоту и элегантность. Другие же негативно восприняли такой наряд:
"Одежду поменять, висит удручающе черное", "Как смерть", "Кошмар на улице Вязов", "Кто-то близок до анорексии, или надо выспаться".
Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)
Ранее мы писали о том, что Настя Каменских возмутила поклонников худобой.
по теме
Настя Каменских оголилась на фото и нарвалась на критику
Украинская певица Настя Каменских NK "засветила" обнаженные ягодицы
Известный артист засмотрелся на аварию и сам попал в ДТП (видео)
В Москве известный российский дрессировщик Эдгард Запашный попал в ДТП
В белье и с пакетом на голове: Виктория Бекхэм удивила фотосессией
Виктория Бекхэм часто становится лицом модных брендов и рекламных кампаний
В сети опубликовали "голые" фото Кайли Миноуг
Австралийскую певицу Кайли Миноуг папарацци сняли полуобнаженной на пляже
Архивное фото Пугачевой и Ротару раскритиковали в сети
В сети появился архивный снимок 2012 года, который был сделан в Ялте. На фото Алла Пугачева позирует вместе с Софией Ротару