Facebook вводит уникальный механизм для борьбы с фейками [ Редактировать ]
Компания Facebook начала проверять фотографии и видеоматериалы на достоверность (фактчекинг), сообщает Deutsche Welle.
Ранее фактчекинг в основном выполнялся людьми, действовал только для текстовых сообщений, рассказала Антония Вудфорд, менеджер по продуктам. Кроме того компания активно работает над новыми технологиями, чтобы разобраться с другими формами дезинформации.
Facebook разработал самообучающуюся модель, которая будет выявлять потенциальный контент. В число использованных методов входит обратная связь с пользователями соцсети. Затем отобранные фотографии и видео отправляют на фактчекинг партнерам Facebook. Большинство них обучены техникам визуальной проверки подобных материалов.
В августе из-за неаутентичного поведения из социальной сети были удалены более 650 страниц, групп и учетных записей. Материалы, которые публиковали на этих страницах, были направленны на дезинформацию пользователей, сообщила администрация соцсети.
Ранее мы сообщали, что WhatsApp обновился для iOS.
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