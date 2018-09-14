Компания Facebook начала проверять фотографии и видеоматериалы на достоверность (фактчекинг), сообщает Deutsche Welle.

Ранее фактчекинг в основном выполнялся людьми, действовал только для текстовых сообщений, рассказала Антония Вудфорд, менеджер по продуктам. Кроме того компания активно работает над новыми технологиями, чтобы разобраться с другими формами дезинформации.

Facebook разработал самообучающуюся модель, которая будет выявлять потенциальный контент. В число использованных методов входит обратная связь с пользователями соцсети. Затем отобранные фотографии и видео отправляют на фактчекинг партнерам Facebook. Большинство них обучены техникам визуальной проверки подобных материалов.

В августе из-за неаутентичного поведения из социальной сети были удалены более 650 страниц, групп и учетных записей. Материалы, которые публиковали на этих страницах, были направленны на дезинформацию пользователей, сообщила администрация соцсети.

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