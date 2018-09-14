В центре Львова женщина намеренно совершила наезд на патрульного полицейского, который передвигался на велосипеде. Злоумышленица находилась за рулем Suzuki и нарушила правила дорожного движения при парковке.

Также она заблокировала проезд машине скорой медицинской помощи, ехавшей на вызов, пишет "Криминал. TV" со ссылкой на полицию. На место происшествия приехал экипаж велопатрульных, который попросил 45-летнюю женщину отъехать.

Однако, по словам правоохранителей, она начала себя агрессивно вести и нецензурно выражаться. Велопатрульный получил повреждения левого коленного сустава, из-за чего был госпитализирован.

Ранее стало известно, что за домашнее насилие полиция будет выселять из квартиры.