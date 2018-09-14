В ДТП разбились три авто. Илл.: pixabay.com

В ночь на 14 сентября в Бердянске Запорожской области столкнулись три автомобиля, один из которых - полицейский.

ДТП произошло на регулируемом перекрестке Итальянской улицы и Восточного проспекта, сообщает местное издание "Бердянск 24".

В аварию попали: ВАЗ 2102, Daewoo Nexia и полицейский Chevrolet Niva. Во время столкновение все машины получили значительные повреждения, а ВАЗ отлетель, ударившись в дерево.

Одному из правоохранителей потребовалась медицинская помощь. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Также, 14 сентября в жутком ДТП в Днепре погибли два человека.