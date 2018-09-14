Вышла замуж: Алина Гросу похвасталась фото в свадебном платье [ Редактировать ]
Молодая украинская певица Алина Гросу предстала перед поклонниками в неожиданном образе. Соответствующий снимок она выложила на своей странице в Instagram.
23-летняя девушка надела свадебное платье. Поклонники предположили, что Алина Гросу подбирает свадебный наряд и вскоре пойдет под венец.
Однако, как оказалось, замуж Алина пока не собирается. Роль невесты она примеряла на съемках сериала в Киеве.
В фильме "Тайная любовь" ей досталась одна из главных ролей. А фото - это кадры со съемочной площадки.
Ранее мы писали о том, что Алина Гросу обнажилась в откровенной сцене клипа.
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