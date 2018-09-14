В Украине временно запретили антисептик "Спирт этиловый" серии 010218, который производит "Укрспирт". Об этом сообщается в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

В распоряжении имеется ввиду "Спирт этиловый 96%", который продается в виде раствора во флаконах по 100 мл.

Вместе с этим в стране сняли запрет на продажу раствора "Этанол 96%" серии 010617, производства ООО "Фарма Черкасс".

Ранее мы писали о том, что в Украине запретили реализацию, хранение и применение популярных таблеток.