В Украине запретили известный антисептик [ Редактировать ]
В Украине временно запретили антисептик "Спирт этиловый" серии 010218, который производит "Укрспирт". Об этом сообщается в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
В распоряжении имеется ввиду "Спирт этиловый 96%", который продается в виде раствора во флаконах по 100 мл.
Вместе с этим в стране сняли запрет на продажу раствора "Этанол 96%" серии 010617, производства ООО "Фарма Черкасс".
Ранее мы писали о том, что в Украине запретили реализацию, хранение и применение популярных таблеток.
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