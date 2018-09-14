Ведущую "утопили" в прямом эфире (видео) [ Редактировать ]
В США телеканала Weather Channel поразил прогноз погоды, в котором ведущая слишком наглядно показала последствия урагана "Флоренс". Соответствующее видео было опубликовано на странице канала в Twitter.
В начале программы девушка стояла напротив карты и анализировала, в каких районах США выпало наибольшее количество осадков.
"Но вы видите только осадки на карте. Давайте я вам покажу, как это будет выглядеть, если вы окажетесь в этой местности", - заявила журналистка.
В этот момент при помощи компьютерной анимации и зеленого фона карта за спиной ведущей превратилась в модель города, подвергшегося наводнению в результате урагана. Девушка стояла в эпицентре события, поэтому создавалось ощущение, что в скором времени она тоже уйдет под воду. Кроме того, редакторы программы включили звук усиливающегося ветра, добавив происходящему еще больше реалистичности.
Ролик быстро набрал вирусную популярность: за день его просмотрели более 3,7 миллиона раз. Пользователи сети написали, что новые технологии в студии их сильно напугали.
"Сначала кажется, что использовать зеленый экран было умным решением, но потом это превращается в хаос", - написал пользователь, который одним из первых обратил внимание на необычный прогноз. Его записью поделились почти 50 тысяч человек.
Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM— The Weather Channel (@weatherchannel) 13 сентября 2018 г.
Ранее мы писали о том, что бездомный ворвался на радиостанцию и поцеловал ведущую.
по теме
Женщина-водитель нагло сбила полицейского (видео)
Инцидент произошел в центре Львова
Женщина умерла в прямом эфире телешоу (видео)
Трагедия произошла в эфире популярного телешоу
Змеи сцепились в бою за самку и проломили потолок (видео)
В Австралии два питона провалились сквозь потолок в спальню к жильцам, чем испугали хозяев квартиры
Дочь Пугачевой и Галкина удивила талантом (видео)
Российский артист Максим Галкин часто делится с подписчиками снимками и видео детей на своей странице в Instagram
"До слез": Монатик растрогал обращением к фанатам (видео)
Знаменитый украинский певец Дмитрий Монатик представил трогательное промо-видео своего большого концерта