В США телеканала Weather Channel поразил прогноз погоды, в котором ведущая слишком наглядно показала последствия урагана "Флоренс". Соответствующее видео было опубликовано на странице канала в Twitter.

В начале программы девушка стояла напротив карты и анализировала, в каких районах США выпало наибольшее количество осадков.

"Но вы видите только осадки на карте. Давайте я вам покажу, как это будет выглядеть, если вы окажетесь в этой местности", - заявила журналистка.

В этот момент при помощи компьютерной анимации и зеленого фона карта за спиной ведущей превратилась в модель города, подвергшегося наводнению в результате урагана. Девушка стояла в эпицентре события, поэтому создавалось ощущение, что в скором времени она тоже уйдет под воду. Кроме того, редакторы программы включили звук усиливающегося ветра, добавив происходящему еще больше реалистичности.

Ролик быстро набрал вирусную популярность: за день его просмотрели более 3,7 миллиона раз. Пользователи сети написали, что новые технологии в студии их сильно напугали.

"Сначала кажется, что использовать зеленый экран было умным решением, но потом это превращается в хаос", - написал пользователь, который одним из первых обратил внимание на необычный прогноз. Его записью поделились почти 50 тысяч человек.

Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM