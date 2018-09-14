Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала о предстоящей свадьбе с 32-летним Владом Топаловым. Об этом пишет журнал "Лиза".

Регина поведала, что в их планах пожениться в кругу самых близких и родных людей.

Мы хотим собрать всех друзей и родственников, чтобы все без спешки, в клевом и правильном режиме. Может быть, решим поехать в Грецию или Италию.

Ранее певица поделилась сокровенным и рассказала о родах.