Регина Тодоренко раскрыла секрет о свадьбе [ Редактировать ]
Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала о предстоящей свадьбе с 32-летним Владом Топаловым. Об этом пишет журнал "Лиза".
Регина поведала, что в их планах пожениться в кругу самых близких и родных людей.
Мы хотим собрать всех друзей и родственников, чтобы все без спешки, в клевом и правильном режиме. Может быть, решим поехать в Грецию или Италию.
Ранее певица поделилась сокровенным и рассказала о родах.
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