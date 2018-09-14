Засновник компанії Space-X Ілон Маск підписав перший контракт на туристичний політ навколо Місяця. Про це йдеться на офіційній сторінці Space X у Твіттері.

У дописі наголосили, що це - важливий крок для всього світу і для тих, хто мріє побувати у відкритому космосі.

Компанія вже визначила першого добровольця, який здійснить подорож навколо супутника Землі, його ім'я оголосять 17 вересня.