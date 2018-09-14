Переход на летнее и зимнее время: в Украине приняли решение [ Редактировать ]
Украина готова отменить переход на летнее/зимнее время вслед за Европейским союзом. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
"Украиной взят курс на евроинтеграцию, которым предусматривается имплементация европейского законодательства. Действующий на территории Украины порядок исчисления времени является оптимальным, согласованным с международной практикой исчисления времени, способствует адаптации всего спектра международных экономических, культурных и других отношений, соответствует ее географическому положению", - отметили чиновники.
В случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится к Кабинету министров Украины относительно возможности внесения соответствующих изменений в Порядке исчисления времени на территории Украины, определенного постановлением Кабмина № 509 от 13 мая 1996 года.
"Экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация о уменьшение потребления электроэнергии во время перехода на летнее время в Минэкономразвития отсутствуют", - добавили также в пресс-службе Минэкономразвития.
Напомним, что Европейская комиссия предлагает странам ЕС отказаться от перевода часов на летнее и зимнее время уже в 2019 году.
по теме
Украинцы в ужасе от жестокой расправы над собакой (фото)
Вопиющий инцидент произошел в Винницкой области
В Киеве водитель проехал по Пешеходному мосту (видео)
В Киеве водитель легкового автомобиля проехался по Пешеходному мосту, движение транспортных средств на котором строго запрещено
Женщина-водитель нагло сбила полицейского (видео)
Инцидент произошел в центре Львова
В Украине запретили известный антисептик
В Украине временно запретили антисептик, который продается в виде раствора во флаконах по 100 мл
Жуткое ДТП в Днепре: погибли два человека
Автомобиль угодил в яму, из-за чего выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом