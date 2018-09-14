Потужний ураган "Флоренс" дістався узбережжя США. А до Філіппін наближається супертайфун "Манхгут". Детальніше - у нашому міжнародному огляді.

188 тисяч будинків у Південній та Північній Кароліні знеструмив ураган "Флоренс". Вулиці прибережних міст затопило морською водою. Стихія рухається суходолом, швидкість вітру всередині сягає ста п'ятдесяти кілометрів за годину.

Потужність урагану слабшає, але метеорологи радять місцевим не розслаблятися. За прогнозами, "Флоренс" може принести повені з підняттям рівня води до чотирьох метрів. Боротися з наслідками негоди до регіону спорядили 20 тисяч рятувальників.

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9 тисяч людей евакуювали на півночі Філіппін - через наближення супертайфуну "Манхгут". Ще понад п'яти мільйонам, які живуть у зоні удару стихії, наказали не виходити з будинків. Із моря вивели риболовецькі судна. У прибережних частинах країни уже йдуть зливи.

Метеорологи попереджають - вони можуть призвести до затоплень та зсувів ґрунту. Влада попереджає про штормові хвилі заввишки до семи метрів. Очікують, що супертайфун ударить по островах уже завтра.

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Тисячі сімей у центральному Бангладеш покинули свої домівки - унаслідок обвалу берегів річки Падма. За інформацією місцевої влади, за останні кілька днів водна ерозія поблизу міста Нарія стала особливо руйнівною.

Під воду пішли прибережні домівки, лікарні, школи та храми. Мешканці покинутих територій звинувачують владу в поганому догляді за водоймою.

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На одному з пляжів грецького острова Закінтос на відпочивальників обвалилася скеля. Семеро людей постраждали. Одна жінка дістала тяжку травму хребта, але її життю наразі ніщо не загрожує. Під уламками нікого не знайшли. Рятувальники та берегова охорона оглянули пляж, аби попередити можливий обвал каменів.