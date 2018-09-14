США готують жорсткі санкції для Росії [ Редактировать ]
США працюють над новими - максимально жорсткими санкціями для Росії - через отруєння Скрипалів у британському Солсбері. Про це в Конгресі повідомила помічниця держсекретаря з економічних і ділових питань Маніша Сінгх - пише агенція Блумберг.
За її словами, це - відповідь на відмову Росії - надати доступ до своїх хімічних об'єктів. Новий пакет обмежень запровадять уже в листопаді. До нього включать банківські санкції, заборони на постачання оборонної продукції та фінансової допомоги.
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