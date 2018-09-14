Відійти від популізму та розпочати діалог між різними політичними силами - радить українським парламентарям - керівник місії ЄС щодо підвищення інституційної спроможності Верховної Ради Пет Кокс.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками опозиції. Народні депутати поскаржилися, що в парламенті порушуються правила формування порядку денного.

"Опозиційний блок так і не отримав передбачених законом України квот на керівництво комітетів, інші керівні посади - так воно і відбувається. Темпи розгляду поправок до виборчого кодексу говорять про те, влада робить все. щоб нову виборчу систему з відкритими списками - пропорційну систему не буде прийнято", - говорить Михайло Папієв, народний депутат України, "Опозиційний блок".

