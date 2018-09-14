Дотримання мінських домовленостей та право переселенців голосувати. Ці питання сьогодні у Верховній Раді обговорював спецпредставник США з українських питань Курт Волкер з лідерами та депутатами парламентських фракцій. Засідання провели без камер. Проте, депутати запевняють - обговорення було ефективним.

"Акцентировали внимание на том, что только путь договоренностей. Только мирный путь может быть эффективным. В том числе, на основе Минских соглашений. Также был развернутый разговор по поводу того, что у нас минимум два миллиона беженцев с территории Донбасса. Мы также сакцентировали внимание на принятии наших законов. Которые приравнивают переселенцев с остальными гражданами и даст им возможность проголосовать на выборах", - говорить Олександр Вілкул, народний депутат, "Опозиційний блок".