Володимира Омеляна змусили здати паспорти [ Редактировать ]
Володимира Омеляна випустили на поруки, але змусили здати паспорти. Таке рішення сьогодні ухвалив Солом'янський райсуд. Поручителями міністра інфраструктури стали міністр молоді та спорту Ігор Жданов та нардеп Федір Бендюженко.
Раніше обвинувачення вимагало для Омеляна ще й п'ять мільйонів застави та заборони спілкуватися з деякими свідками.
Нагадаю, 13 вересня НАБУ повідомило Омеляну про підозру в декларуванні недостовірної інформації. Сам міністр справу називає сфабрикованою, без жодного складу злочину і пояснює її - початком передвиборчої кампанії.
"Але взяття на поруки - це не визнання, або невизнання вини, це особисто моє забов'язання, що пан Омелян буде з'являтися на допити, не буде заважати чи впливати якимось незаконним чином на свідків, поїде і скриється від слідства. Я його знаю як професійну і чесну людину, тому прийняв для себе таке рішення", - говорить Ігор Жданов, міністр молоді та спорту.
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