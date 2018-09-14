Германская автомобильная компания Volkswagen сообщила, что прекратит выпуск автомобилей культовой марки "Жук". Две последние специальные модели выйдут на рынок в 2019 году.

"Потеря "Жука" после трех поколений и стольких десятилетий вызовет массу эмоций у многих преданных поклонников Beetle", - отметил президент и главный исполнительный директор Volkswagen Group of America Генрих Вебкен, добавив, что отныне компания хочет ориентироваться на производство семейных автомобилей.

Компания Volkswagen производила оригинальный Beetle с 1938 по 2003 год в разных вариантах и на территории разных стран. Первая похожая модель называлась Volkswagen Käfer.

Первый перезапуск авто произошел в 1997 году с появлением Volkswagen New Beetle. Этот автомобиль продержался на конвейере до 2011 года.

Теперь компания официально сообщает о том, что закончит производство "Жука" в 2019 году двумя специальными моделями: Final Edition SE і Final Edition SEL. Они обладают эксклюзивным оборудованием и уникальными элементами внешнего вида. Модели будут отличаться двумя необычными цветами: Safari Uni и Stonewashed Blue, а также автомобили будут доступны в Pure White, Deep Black Pearl і Platinum Grey.

Кроме этого, в последних авто есть люк в крыше, фары Bi-Xenon, колеса с 17-дюймовыми алюминиевыми литыми дисками, педали с нержавеющей стали, автоматический климат-контроль и стандартные сидения с алмазным покрытием.

Цены на Beetle Final Edition стартуют от 27 295 тысяч долларов для моделей SE і 29 995 для моделей SEL.

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