Пенсии и зарплата: Гройсман сделал заявление [ Редактировать ]
Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал повышение минимальной зарплаты с 1 января 2019 года.
"Сегодня она составляет 3723 гривни. Уже с 1 января 2019 года, по нашему предложению, - 4172 гривни. Этот тот расчетный показатель, который на данный момент является абсолютно реалистичным", - сказал Гройсман, презентуя проект госбюджета на 2019 год.
Также глава правительства пообещал провести монетизацию субсидий и осовременивание пенсий.
Пенсии будут впервые проиндексированы автоматически - с 1 марта 2019 года, как это и предусмотрено законодательством… Что касается субсидий - как бы не изменялась цена газа в Украине вынужденно, мы покроем всех, кому это необходимо, субсидиями.
Также он отметил, что будет расширен круг лиц, которые будут иметь право на субсидию.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал прогноз касательно инфляции на 2019 год.
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