Исследователи из Нью-Йоркского университета и Университета Дьюка составили карту нейронной активности, благодаря которой мыши не обращают внимания на звук собственных шагов.

Собственные шаги воспринимаются иначе, чем шаги окружающих. Эта способность мозга игнорировать "свои" звуки требует сложной системы распознавания и запоминания "собственных" звуков, сообщает журнал Nature.

"Способность предвидеть звуки, издаваемые объектом при движении, и отличать их от звуков окружающей среды очень важно для нормального функционирования животного, но как мозг учится предвидеть и распознавать, а затем игнорировать собственные звуки, до сих пор оставалось загадкой", - рассказывает один из авторов исследования Дэвид Шнайдер.

Чтобы разгадать загадку ученые создали "акустическую виртуальную реальность" - пространство, в котором лабораторные мыши вместо собственных шагов слышали аудиозапись, синхронизированную с их шагами.

Пока мыши бегали по дорожке и слушали звуки, ученые наблюдали за активностью их мозга. Способность отделять собственные звуки от звуков окружающей среды особенно важна для грызунов и других животных, отмечают авторы работы.

Выяснилось, что мышиный мозг быстро адаптируется к изменениям аудиозаписи: на протяжении недели после начала эксперимента мыши переставали обращать внимание на звуки, которые им проигрывали. Если мышь сидела на месте, звук вызвал нормальную активацию соответствующих нейронов. Грызуны продемонстрировали способность быстро ассоциировать новый звук с собственным движением и игнорировать его, это позволило животным различать звуки, которые раньше воспринимались ими как фон.

Умение предвидеть и подавлять "свои" звуки важно и для людей: мы пользуемся этой способностью, когда учимся говорить или играем на музыкальных инструментах.

"Когда мы учимся говорить или играть на пианино, то предполагаем звук, который собираемся издать, и сравниваем результат с тем, что получается на деле. Если результат не соответствует ожиданиям, мы меняем способ извлечения звука. С каждым разом получается все лучше, потому что мозг стремится минимизировать усилия", - объясняет Шнайдер

Если нервные цепочки, ответственные за предсказания звуков, слишком активные, возникают слуховые галлюцинации: как, например, при шизофренических расстройствах. Изучив нормальный процесс предсказания звуков - как в случае со звуками собственного движения, - Шнайдер и его коллеги рассчитывают лучше понять, как работает мозг при психических расстройствах.

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