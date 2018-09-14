Жители Мелитополя штурмовали супермаркет (фото) [ Редактировать ]
В Мелитополе Запорожской области горожане буквально штурмовали супермаркет. Перед дверьми магазина выстроилась большая очередь еще задолго до открытия.
Ажиотаж вызван дешевой ценой на сахар, который здесь продают по 9 гривен за кило, сообщает местное издание gazeta.zp.ua.
О пострадавших в результате давки не сообщается. Очевидцы опубликовали фото происходящего в соцсетях:
Фото: gazeta.zp.ua
Тем временем Украина рекордно увеличила экспорт фруктов и ягод.
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