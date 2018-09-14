Люди чуть не задавили друг друга из-за ажиотажа. Фото: gazeta.zp.ua

В Мелитополе Запорожской области горожане буквально штурмовали супермаркет. Перед дверьми магазина выстроилась большая очередь еще задолго до открытия.

Ажиотаж вызван дешевой ценой на сахар, который здесь продают по 9 гривен за кило, сообщает местное издание gazeta.zp.ua.

О пострадавших в результате давки не сообщается. Очевидцы опубликовали фото происходящего в соцсетях:

Фото: gazeta.zp.ua

Тем временем Украина рекордно увеличила экспорт фруктов и ягод.