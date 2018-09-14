Скоро должны появиться и приятные новости от МВФ. Глава Нацбанка Яков Смолий позитивно оценил переговоры с представителями Фонда, которые продолжаются в Киеве с 6 сентября. И заявил, что ожидает решения о новом транше почти сразу после завершения работы миссии МВФ на следующей неделе.

Деньги пойдут - а это, напомню, около двух миллиардов долларов на пополнение золотовалютных резервов Украины. Также на следующей неделе Кабмин представит в Верховной Раде и проект госбюджета-2019. Основные положения документа Владимир Гройсман озвучил сегодня на внеочередном заседании правительства.

В присутствии телекамер и министров премьер представляет то, что уже сегодня передаст на суд депутатов. Проект бюджета-2019. С уже традиционным символическим названием. На смену человекоцентрической смете-2019 предлагают бюджет развития.

"Ми не відійшли від тих програм, які ми розпочали декілька років назад втілювати у життя і про них сьогодні я скажу. Дуже важливо, щоб цей бюджет був не тільки реалістичний, але щоб він підтримував розвиток нацекономіки і впровадженні тих нових змін і в українському війську, і в освіті, і в охороні здоров'я, і в інфраструктурі, в нашій енергетичній незалежності", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины

В приоритете уменьшение госдолга. И рост ВВП. Планку внутреннего валового продукта закладывают на уровне пяти, а то и семи процентов. Инфляцию - меньше 10.

"Інакше говорячи дохід українців стане більш стабільним. А ціни, якщо будуть зростати, то робитимуть це не такими темпами, як ми бачили раніше", -говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Новый бюджет предусматривает рост главных социальных параметры. Минимальная зарплата - 4175 гривень. К этой цифре обещают приблизить и пенсии. А еще - увеличить соцпомощь в виде субсидий.

"Хочу сказати наступне. Як би не змінювалась ціна газу в Україні, вимушено ми все зробимо для того, щоб всіх хто потребує підтримки - підтримати. Ми покриємо всіх для кого це буде необхідно субсидіями. Тобто для вас, те що стосується сплати нічого не зміниться. Ми про це потурбуємось. І в тому числі розширення права кола осіб, які потребують на субсидію", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Кроме того, обещают больше денег на строительство дорог, образование и медицину. И продолжать политику децентрализации. Но это предварительные цифры. Ведь впереди - одобрение каждого пункта в парламенте.