Госбюджет-2019: в приоритете уменьшение госдолга и рост ВВП [ Редактировать ]
Скоро должны появиться и приятные новости от МВФ. Глава Нацбанка Яков Смолий позитивно оценил переговоры с представителями Фонда, которые продолжаются в Киеве с 6 сентября. И заявил, что ожидает решения о новом транше почти сразу после завершения работы миссии МВФ на следующей неделе.
Деньги пойдут - а это, напомню, около двух миллиардов долларов на пополнение золотовалютных резервов Украины. Также на следующей неделе Кабмин представит в Верховной Раде и проект госбюджета-2019. Основные положения документа Владимир Гройсман озвучил сегодня на внеочередном заседании правительства.
В присутствии телекамер и министров премьер представляет то, что уже сегодня передаст на суд депутатов. Проект бюджета-2019. С уже традиционным символическим названием. На смену человекоцентрической смете-2019 предлагают бюджет развития.
"Ми не відійшли від тих програм, які ми розпочали декілька років назад втілювати у життя і про них сьогодні я скажу. Дуже важливо, щоб цей бюджет був не тільки реалістичний, але щоб він підтримував розвиток нацекономіки і впровадженні тих нових змін і в українському війську, і в освіті, і в охороні здоров'я, і в інфраструктурі, в нашій енергетичній незалежності", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины
В приоритете уменьшение госдолга. И рост ВВП. Планку внутреннего валового продукта закладывают на уровне пяти, а то и семи процентов. Инфляцию - меньше 10.
"Інакше говорячи дохід українців стане більш стабільним. А ціни, якщо будуть зростати, то робитимуть це не такими темпами, як ми бачили раніше", -говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
Новый бюджет предусматривает рост главных социальных параметры. Минимальная зарплата - 4175 гривень. К этой цифре обещают приблизить и пенсии. А еще - увеличить соцпомощь в виде субсидий.
"Хочу сказати наступне. Як би не змінювалась ціна газу в Україні, вимушено ми все зробимо для того, щоб всіх хто потребує підтримки - підтримати. Ми покриємо всіх для кого це буде необхідно субсидіями. Тобто для вас, те що стосується сплати нічого не зміниться. Ми про це потурбуємось. І в тому числі розширення права кола осіб, які потребують на субсидію", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
Кроме того, обещают больше денег на строительство дорог, образование и медицину. И продолжать политику децентрализации. Но это предварительные цифры. Ведь впереди - одобрение каждого пункта в парламенте.
по теме
Кабмин утвердил госбюджет-2019
Кабинет минстров Украины направил в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2019 год
Проект госбюджета-2019 внесут в парламент до конца недели - Гройсман
Проект госбюджета-2019 внесут в парламент уже до конца недели. Об этом Владимир Гройсман заявил во время форума Реанимационного Пакета Реформ. Он отметил, что правительство ждет от нардепов своевременной и системной работы
Рост цен: Гройсман рассказал, чего ждать украинцам
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал прогноз касательно инфляции на 2019 год
Владимир Гройсман отчитал руководство Николаевской области за состояние дорог в регионе
Владимир Гройсман специально разъяснял депутатам, почему пришлось забирать у Николаевской области деньги, выделенные на ремонт дорог
Владимир Гройсман предложил увеличить оборонный бюджет
Владимир Гройсман на заседании СНБО предложил значительно увеличить оборонный бюджет на 2019 год
Евросоюз предоставил Украине новую программу макрофинансовой помощи в размере миллиарда евро
Плюс миллиард евро! Новую программу макрофинансовой помощи предоставил Украине Евросоюз. Это уже четвертая такая европейская программа. Необходимые документы для начала ее работы подписали сегодня в Киеве