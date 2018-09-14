15 форум YES - Ялтинской европейской стратегии - продолжает работу в Киеве. Форум открылся ещё вчера, но это был, по сути, презентационный день - приезд участников, первые встречи.

А вот сегодня на Форуме начались те самые дискуссии, ради которых каждый год в Украину съезжаются сотни влиятельных политиков и интеллектуалов со всего мира.

О чем говорили? И чьи выступления были сегодня самыми яркими? Знает Алексей Пшемыский, он наблюдает за работой форума. Как прошел второй день форума?

Несмотря на то, что 15 встреча YES открылась вчера традиционно самые интересные спикеры выступают в пятницу. Среди гостей и президент Эстонии, экс-премьер Франции Мануэль Вальс известный историк Нил Фергюссон и, конечно же, постоянные участники YES Тони Блэр и Квасьневский. Открыл сегодняшнюю дискуссию президент Украины. Глава государства заверил украинских и западных гостей, что европейская и евроатлантическая интеграция - единственный и безальтернативный курс развития Украины

"Цьогорічний саміт НАТО підтвердив євроатлантичну перспективу великої європейської країни. Ініціатива зафіксувати курс на НАТО в Конституції це не лише сигнал суспільству про твердість намірів. Це не лише зайвий раз помахати рукою Москві - "до свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес!" Це меседж і нашим західним партнерам: "Раз ви неодноразово вже нам сказали, що двері відкриті, то навіть не сумнівайтеся, ми обов'язково повернемося у велику родину європейських народів!" - говорит Петр Порошенко, президент Украины.

Однако интеграция в ЕС и НАТО потребует требует решительных реформ. В первую очередь речь идет о борьбе с коррупцией и построения гражданского общества. Об этом говорил также традиционный гость YES бывший генсек НАТО Андерс фон Расмуссен. Он подтвердил слова президента Украины о том, что в НАТО ждут нашу страну. Однако отметил, что этот путь будет трудоемким.

"Я не знаю, когда Украина вступит в НАТО, но это произойдет в ближайшем будущем. Она станет ее членом. И мы решили это еще в 2008 году на саммите в Бухаресте. И данное решение не утратило силу. Поэтому, если Украина хочет быть в альянсе - она там будет. Но пока Украина не полностью соответствует необходимым критериям. Однако прогресс за последние годы очевиден", - говорит Андерс Фог Расмуссен генеральный секретарь НАТО (2009-2014).

15 встреча Ялтинской европейской стратегии проходит под слоганом "будущее поколение всего". Много говорили о влиянии цифровых технологий и на торговые и на политические отношения между государствами, говорили о новых валютах, в частности криптовалюте биткоине.

Как отметил основатель форума Виктор Пинчук - будущее это именно то, над чем стоит задумываться именно сейчас.

"Пять лет назад мы проводили десятую конференцию в Ялте, в Крыму. И сосредоточены были преимущественно на ассоциации с Евросоюзом. Будущее казалось светлым. Но случилось не так. Погибла Небесная сотня, тысячи полегли на Донбассе, Украина утратила территориальную целостность. Тогда мы недооценили критичность ситуации. Именно поэтому сегодня мы сосредоточены на будущем".

Участники Ялтинской европейской стратегии традиционно славятся своим нестандартным подходом к политическим проблемам. В частности сегодня известный философ Арнольд Бернард Лери говоря об угрозе кибертерроризма процитировал известного философа Ницше. В частности, говоря о том, что достаточно сложно определить, чья же правда более истинна. И это касалось дискуссию о влиянии кибертерроризма, в частности угрозы российских хакеров и о том, как они повлияли на итоги выборов в США. Как отметил экс-госсекретарь Кондолиза Райс - очень большая угроза на сегодня исходит от сотен тысяч так называемых российских хакеров в соцсети Facebook и добавила, что Украина сегодня находится на передовой кибервойны.

"Украина не беспомощна, США не беспомощны. Однако мы должны четко понимать угрозы, готовиться к ним и, возможно, даже озвучить на законодательном уровне. Но пока мы не готовы. Мы лишь говорим о том, насколько серьезны эти угрозы, но мало делаем для того, чтобы противостоять им. Отражайте атаки по всем, даже наиболее слабым фронтам. К примеру, бедность в Восточной Украине. Не секрет, что Киеву на удавалось спешно преодолеть эту проблему. Люди, живущие там, должны знать, что государство думает о них. Но главным вашим оружием должна стать правда", - говорит Кондолиза Райс, госсекретарь США (2005-2009).

Завтра на встрече YES ожидается выступление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также будет немало интересных гостей - это и бывшие послы США в России, известные журналисты и множество украинских политиков. Эти дискуссии обещают быть не менее интересными.