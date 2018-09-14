Курт Волкер - спецпредставитель США по Украине, еще один гость форума Ялтинской европейской стратегии. В Украину он прибыл вчера и поздно вечером встретился с Петром Порошенко. Президент обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе. Глава государства поблагодарил американского спецпредставителя за помощь в укреплении безопасности Украины.

Интересно, что Волкер сделал в Киеве и несколько весьма неприятных для власти заявлений. Во-первых, он сказал, что украинская власть недостаточно заботится о гражданах, которые остались на оккупированной территории. А также упрекнул Украину в том, что у государства до сих пор нет четкого плана реинтеграции территорий после завершения войны. Мол, это повышает недовольство украинской властью на Донбассе.

И еще один момент, Волкер напомнил, что украинский парламент так и не принял один из очень важных законов для Донбасса, который мог бы ускорить и упростить процесс разминирования территорий.

Уже по традиции Волкер встретился в Киеве и с представителями оппозиции. Сегодня утром он провел переговоры с Юрием Бойко.

"Я считаю, что он работает на результат. Он хочет достичь мира. И мы это очень ценим. Я считаю, что мы должны помочь миссии, которая достигает мира. Я не думаю, что у нас сегодня полное сходство по всем вопросам, и такое должно быть, но то, что конечный результат у нас один - это абсолютно верно. Это достижение мира, это возврат территории, возврат мира в страну. Мы еще раз донесли свою позицию. Что это должны быть прямые переговоры между Украиной и непризнанными республиками под контролем России и Америки. Как гарантов соблюдения достигнутых договоренностей. Потому что это наша задача, имею в виду Украины вернуть территории и людей", - заявил Юрий Бойко глава фракции "Оппозиционный блок".