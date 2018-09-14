Восточная Украина нуждается в долгосрочном перемирии - МИД Германии [ Редактировать ]
Другая тема - война на Донбассе. Министр иностранных дел Германии пообещал не забывать об украинцах и помогать нашей стране.
"Абсолютно ясно, что Германия не забудет о людях, живущих на Донбассе. Восточная Украина нуждается в долгосрочном перемирии, которое соблюдалось бы всеми сторонами. Замены для минского процесса нет. Мы хотим продвинуться вперед, работая в нормандском формате. Россия ответственна за то, чтобы эта работа была успешной", - говорит Хайко Маас, министр иностранных дел Германии.
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