Другая тема - война на Донбассе. Министр иностранных дел Германии пообещал не забывать об украинцах и помогать нашей стране.

"Абсолютно ясно, что Германия не забудет о людях, живущих на Донбассе. Восточная Украина нуждается в долгосрочном перемирии, которое соблюдалось бы всеми сторонами. Замены для минского процесса нет. Мы хотим продвинуться вперед, работая в нормандском формате. Россия ответственна за то, чтобы эта работа была успешной", - говорит Хайко Маас, министр иностранных дел Германии.