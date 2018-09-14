Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд встретились в Киеве. Фото: president.gov.ua

Президенты Украины и Эстонии Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд обсудили актуальные задачи двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций во время встречи в Киеве 14 сентября.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - .сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что с Кальюлайд, которая стала первым лидером иностранного государства, посетившим в мае 2018 году линию разграничения на Востоке Украины, было подробно обсуждено развитие ситуации с безопасностью на Донбассе.

Также были "скоординировано подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны России, а также неотложные совместные шаги для освобождения украинских политических заключенных в России".

До этого Петр Порошенко рассказал о диалоге с НАТО.