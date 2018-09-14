Президенты Украины и Эстонии договорились по важным вопросам [ Редактировать ]
Президенты Украины и Эстонии Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд обсудили актуальные задачи двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций во время встречи в Киеве 14 сентября.
"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - .сообщает пресс-служба президента Украины.
Отмечается, что с Кальюлайд, которая стала первым лидером иностранного государства, посетившим в мае 2018 году линию разграничения на Востоке Украины, было подробно обсуждено развитие ситуации с безопасностью на Донбассе.
Также были "скоординировано подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны России, а также неотложные совместные шаги для освобождения украинских политических заключенных в России".
До этого Петр Порошенко рассказал о диалоге с НАТО.
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