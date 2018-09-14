Джастин Бибер женился (фото) [ Редактировать ]
Известный канадский певец Джастин Бибер и топ-модель Хейли Болдуин стали мужем и женой 13 сентября.
Джастин и его 21-летняя невеста оформили отношения в мэрии Нью-Йорка. Однако свадебного торжества пока не было. Молодожены планируют венчание в церкви и пышную свадьбу, но пока не известно, когда это произойдет, пишет People.
В различных интервью Хейли делилась с поклонниками своими планами. Она призналась, что хотела бы сыграть свадьбу в лесу. Подобные торжества вошли в моду в США в нынешнем году.
Хейли рассказала, что в ее семье практически все женщины рано выходили замуж. Ее сестре было 24, когда она пошла под венец. Мать была еще моложе. Поэтому никто ее отговаривать не стал, тем более, все видят, как Джастин влюблен в нее.
Для обоих супругов это первый брак. До этого у Бибера был долгий роман с певицей Селеной Гомес, которая, после разрыва с Бибером, увеличила грудь.
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