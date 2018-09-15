Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно повышения денежного обеспечения украинских воинов в 2019 году.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Таким образом, Кабинет Министров должен предусмотреть в проекте закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее объема расходов, предусмотренных на 2018 год, в процентах от валового внутреннего продукта.

Указано, что должно быть предусмотрено увеличение размера денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских не менее чем на 30 % с учетом минимального размера денежного обеспечения лиц рядового состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских - в сумме не менее 9 тысяч гривен; военнослужащих рядового состава по контракту первого года службы - в сумме не менее 10 тысяч гривен.

Прочие расходы предусмотреть с учетом роста номинального валового внутреннего продукта относительно предыдущего года (10%).

В 2019 году правительство также должно принять меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины.

"Среди таких выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке новых образцов вооружения и военной техники, в частности современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и вооружения, боеприпасов, высокоточных средств поражения и продуктов специальной химии, обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал повышение минимальной зарплаты с 1 января 2019 года.