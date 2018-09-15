Первые жертвы урагана "Флоренс": в США погибли мать с ребенком [ Редактировать ]
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Первыми жертвами урагана "Флоренс" стали мать с ребенком в американском штате Северная Каролина.
Об этом сообщает местная полиция в Twitter.
В городе Уилмингтон в результате падения дерева на дом погибли мать и младенец. Отец получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Виргиния в связи с приближением урагана "Флоренс".
В этих трех штатах проходит массовая эвакуация людей. Люди по всему региону бросились покупать воду, консервы и прочее, прятаться в подвалах своих домов и вытаскивать из гаражей лодки. Полки самых больших супермаркетов уже пусты.
Фото и видео разрушительной стихии смотрите тут.
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