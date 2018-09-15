Фото: fiba.basketball

14 сентября национальная сборная Украины по баскетболу провела свой первый поединок второго раунда отбора на ЧМ-2019. В киевском Дворце спорта команде Евгения Мурзина противостояла одна из лучших команд мира, трехкратные чемпионы Европы - сборная Испании.

Поединок не на жизнь, а на смерть, топ-событие украинского баскетбола: именно такими заголовками пестрил интернет последние несколько недель. Безусловно, это дало свои плоды. В столичном спорткомплексе не было где яблоку упасть: болельщики раскупили все билеты на матч, и это была первая маленькая победа.

Второй победой стал состав сборной Украины. Впервые за много лет собрались сильнейшие исполнители, более того, команда получила мощное усиление из НБА в лице Святослава Михайлюка, подписавшего контракт с "Лейкерс" этим летом, и Алексея Леня - игрока "Атланты".

Фото: Святослав Михайлюк / fiba.basketball

Даже несмотря на такой расклад событий, фаворитом встречи все равно считались испанцы, не знающие горечи поражений в шести поединках первого раунда квалификации. Немного успокаивало то, что пиренейцы собрали не самый сильный состав: в заявке на матч не оказалось представителей НБА, правда, числились не менее именитые игроки из Евролиги - Серхио Родригес и Ильмане Диоп.

Однако это никак не повлияло на настрой и расположение духа болельщиков, которые ждали от сборной третьей, самой главной, победы - на площадке. И дождались!

Первыми счет в игре открыли испанцы, однако ответ украинцев был молниеносным: успешный трехочковый Лукашова вызвал не только овации болельщиков, но и вывел "сине-желтых" вперед. Затем в игру включился Святослав Михайлюк. Новичок "Лейкерс" поразил кольцо двумя трехочковыми бросками, и вынудил тренера испанцев взять тайм-аут.



Украинцы хорошо держали периметр, заставляя пиренейцев ошибаться раз разом, что не могло не радовать. Так, сначала Бобров уверенно разобрался под щитом, потом Гладырь хорошо нашел Кравцова, которому никто не помешал отправить мяч в корзину. Как итог, преимущество "сине-желтых" достигло семи очков, а первая четверть завершилась со счетом 19:12.

Фото: Вячеслав Кравцов / fiba.basketball

В дебюте второй четверти Вячеслав Кравцов сделал преимущество Украины двухзначным, а вышедший на площадку Герун двумя точными бросками упрочил лидерство команды. Такой ход событий явно не устраивал трехкратных чемпионов Европы, однако на тот момент они не могли ничего противопоставить. Тренер испанцев заметно нервничал и постоянно разговаривал со своими помощниками.

Настоящей окрасой второй четверти стал мощный данк Алексея Леня после пик-н-ролла.



После этого эпизода "фурия роха" немного оживилась и усилиями Хоакина Колома немного сократила отставание. А буквально через пару минут пиренейцы уже оказались на расстоянии одного трехочкового броска. Испанцы поймали кураж, последствия которого могли бы быть плачевными, если бы не Евгений Мурзин, вовремя взявший тайм-аут. 36:34 в пользу "сине-желтых" - таков итог первой половины игры.

Фото: Алексей Лень / fiba.basketball

Третья четверть началась с успешного "трехочкового" в исполнении испанцев, на что украинцы ответили шикарным "энд-уаном" Зайцева. После этого начались качели и бенефис двух десяток - Михайлюка и Кино Колома. Также стоит отметить шикарный аллей-уп Кравцова и Лукашова: первый хорошо ассистировал, второй же эффектно завершил атаку. Конец четверти запомнился роскошным аллей-упом центрового испанцев Диопа и точным броском натурализованого американца Юджина Джетера. 20:17 - и еще одна четверть в активе украинцев.

Фото: Юджин Джетер / fiba.basketball

Заключительная десятиминутка началась с противостояния Родригес-Лень. Испанец наконец-то "нащупал" свой бросок, и поражал кольцо раз за разом, а украинец стабильно зарабатывал на себе фолы, "посадив" на скамейку основных центровых пиренейцев. В середине четверти "сине-желтые" немного расслабились, немного подпустив к себе противника.

Все кардинально изменилось, как только за дело взялся тандем Кравцов-Лукашов. Сначала первый дважды удачно ассистировал второму, а затем сам эффектным данком отправил испанцев в "нокаут", сделав разницу двухзначной. Финальный свиток засвидетельствовал историческую победу сборной Украины со счетом 76:65

Фото: Сергей Гладырь (8 номер) и Кино Колом fiba.basketball

Это поражение стало для Испании первым в текущей квалификации, и подарило надежду украинцам таки пробиться на ЧМ-2019, который пройдет в Китае.

Лучшим игроком матча был признан украинский "американец", Святослав Михайлюк, в активе которого 22 очка, 3 подбора, 3 ассиста и 5 перехватов. Среди испанцев стоит отметить Хоакина Колома, завершившего игру с 15 очками.

Украина - Испания 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14)

Украина: Лукашов (11 + 5 передач), Михайлюк (22 + 5 перехватов), Конев (1 + 2 блок-шота), Зайцев (3), Лэнь (8 + 5 подборов) - старт; Гладырь (4 передачи), Джетер (6), Бобров (3 + 5 подборов), Герун (6), Кобец, Кравцов (13), Липовый (3).

Испания: Колом (15 + 4 передачи), Х. Фернандес (3), Паули (11), Агилар (6), Сайс (4) - старт; Юста (3), Бейран, И. Диоп (5 + 6 подборов), Ориола (4 + 7 подборов), С. Родригес (12), Састре (2).

Свой следующий матч команда Евгения Мурзина проведет уже в ближайший понедельник, 17 сентября, на выезде против Черногории.

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