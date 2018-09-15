Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о направлении на нужды сектора безопасности и обороны 5% ВВП в 2019 году.

Об этом говорится на сайте Администрации президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О предложениях к проекту закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен предусмотреть в бюджете на 2019 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее объема расходов, предусмотренных на 2018 год, в процентах от валового внутреннего продукта.

Также должно быть предусмотрено увеличение размера денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских не менее, чем на 30%.

Другие расходы предусмотреть с учетом роста номинального валового внутреннего продукта по отношению к предыдущему году (10%).

В следующем году Кабмин должен обеспечить первоочередное финансирование деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлениям - разработка, подготовка производства и закупка новых образцов вооружения и военной техники, в частности современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и вооружения, боеприпасов, высокоточных средств поражения и продуктов специальной химии, обустройства опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний боеприпасов.

Также должно быть предусмотрено усиления системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и реализация государственной политики в сфере кибербезопасности.

Реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего увеличение размера денежного обеспечения военнослужащих - также определена в числе первоочередных.

Как сообщалось, 14 сентября Кабинет министров Украины направил на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2019 год.