Ураган первой категории "Флоренс" накрыл штат Северная Каролина в районе города Уилмингтон. Как сообщает CNN, жертвами урагана в Северной Каролине стали уже пять человек.

По данным местной больницы, три человека получили ранения.

Ожидается, что ураган будет двигаться по территории Северной и Южной Каролины все выходные, накрывая некоторые места по несколько раз.

Метеорологи Тhe National Weather Service заявили, местами ожидается до 100 см осадков в течение трех дней.

Первыми жертвами стали мать с младенцем в Уилмингтоне, где на их дом упало дерево.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Виргиния в связи с приближением урагана "Флоренс".

В этих трех штатах проходит массовая эвакуация людей. Люди по всему региону бросились покупать воду, консервы и прочее, прятаться в подвалах своих домов и вытаскивать из гаражей лодки. Полки самых больших супермаркетов уже пусты.