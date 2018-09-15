Ураган "Флоренс" достиг берегов США: число жертв неумолимо растет (видео) [ Редактировать ]
Ураган первой категории "Флоренс" накрыл штат Северная Каролина в районе города Уилмингтон. Как сообщает CNN, жертвами урагана в Северной Каролине стали уже пять человек.
По данным местной больницы, три человека получили ранения.
Ожидается, что ураган будет двигаться по территории Северной и Южной Каролины все выходные, накрывая некоторые места по несколько раз.
Метеорологи Тhe National Weather Service заявили, местами ожидается до 100 см осадков в течение трех дней.
Первыми жертвами стали мать с младенцем в Уилмингтоне, где на их дом упало дерево.
Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Виргиния в связи с приближением урагана "Флоренс".
В этих трех штатах проходит массовая эвакуация людей. Люди по всему региону бросились покупать воду, консервы и прочее, прятаться в подвалах своих домов и вытаскивать из гаражей лодки. Полки самых больших супермаркетов уже пусты.
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