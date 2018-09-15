Мощный тайфун обрушился на город Баггао в провинции Кагаян на северо-востоке Филиппин, вызвав ураганный ветер и проливной дождь.

Тайфун обрушился на город Баггао. Тайфун Мангхут сильнее, чем ураган "Флоренс", который вышел на Восточное побережье США, сообщает AP.

Его мощность эквивалентна урагану максимальной пятой категории. Максимальная скорость ветра достигала 285 километров в час.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Виргиния в связи с приближением урагана "Флоренс".

В этих трех штатах проходит массовая эвакуация людей. Люди по всему региону бросились покупать воду, консервы и прочее, прятаться в подвалах своих домов и вытаскивать из гаражей лодки. Полки самых больших супермаркетов уже пусты.