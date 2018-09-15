В Одессе пьяные родители бросили младенца погибать на улице [ Редактировать ]
В Одессе пьяные родители бросили пятимесячного ребенка на улице без присмотра. Инцидент произошел в центре города на улице Екатерининской. Об этом сообщает "Думская".
Патрульные прибыли на вызов небезразличных граждан, которые рассказали, что на Екатерининской улице мужчина и женщина, находящиеся в нетрезвом состоянии, оставили ребенка. Прибыв на место, инспекторы увидели отца, который едва стоял на ногах. Малыш был на руках у заявителя.
"Очевидцы сообщили место проживания семьи. По указанному адресу нашли женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Горе-мать находилась едва в сознании, а на вопросы, чей ребенок, ответить не могла и закрылась в квартире", - говорится в сообщении.
В настоящее время малыш находится в безопасности - его осматривают врачи. Отца доставили в отделение полиции для составления материалов. О ситуации сообщили в соответствующие службы.
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