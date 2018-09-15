Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Лупа

Вы живете в мире, где многие люди не замечают мелких деталей, а вы видите. Вы видите каждую деталь механизма. Вы очень внимательный и толковый человек.

Отпечатки

Это след, а след - это память. Для вас память - это самое дорогое, вы ее очень чтите. Но самое главное, вы не пускаете прошлое в настоящее и поэтому вам очень легко живется.

Шерлок Холмс

Вы прирожденный детектив. Вы любите всегда докопаться до истинны.

Рука

Вы человек-поддержка. Если вашему другу плохо, вы можете найти такие слова,от которых человеку моментально становиться легче и спокойнее.

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