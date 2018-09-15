От всех болезней: когда появятся "чудо-лекарства" [ Редактировать ]
Генетикам понадобится еще 10 лет, чтобы усовершенствовать клетки человека, которые смогут стать устойчивыми к вирусам, мутациям, старению и негативному воздействию внешних факторов. Об этом заявили ученые из института Genome Project, передает Ukrhealth.
Уже сейчас ученые могут создать бактерию, которую не могут поразить вирусы. Но для создания одной такой бактерии нужно очень много усилий - необходимо перепрограммировать ее геном. Нужно изменить около 300 белков и тогда такая бактерия станет устойчивой к вирусам и инфекциям.
Чтобы изменить геном человека, нужно проделать колоссальную работу, внеся в него сотни тысяч корректировок. Генетики убеждены, это станет возможным уже в ближайшие десять лет. Если генетики смогут вносить изменения в клетки человека - это поможет победить множество болезней, в частности, онкозаболевания.
Еще одно важное преимущество такого программирования клетки - это позволит остановить старение и существенно снизить вредное воздействие внешних факторов, в частности, холода, радиации и различных токсинов.
Исследователи убеждены - именно в редактировании генов скрытый секрет выживания человечества.
Ранее мы писали о том, что ученые нашли лекарство от рака кожи.
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