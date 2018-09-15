Под Одессой у мужчины изъяли арсенал оружия собственного производства [ Редактировать ]
Сотрудники полиции изъяли крупный арсенал у жителя Одесской области, который занимался производством боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
Правоохранители провели обыск в двух дачных домиках мужчины в одном из населенных пунктов Беляевского района.
В первом помещении были обнаружены три миномета, две винтовки, три пистолета системы Наган, автомат ППС времен Второй мировой войны, 84 боевых патронов калибра 7,62 мм, 458 гильз и 458 пуль. Также у мужчины нашли оборудование, с помощью которого он сам производил пули.
Во втором дачном доме обнаружили пять снарядов времен Второй мировой войны, 25 патронов калибра 7,62 мм и остатки взрывчатого вещества.
"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас обыски продолжаются", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что США продолжат поставлять оружие в Украину.
по теме
В Одессе пьяные родители бросили младенца погибать на улице
В Одессе пьяные родители бросили пятимесячного ребенка на улице без присмотра
Переход на летнее и зимнее время: в Украине приняли решение
В пресс-службе Минэкономразвития рассказали, будет ли Украина отказываться от перехода на летнее/зимнее время
Украинцы в ужасе от жестокой расправы над собакой (фото)
Вопиющий инцидент произошел в Винницкой области
В Киеве водитель проехал по Пешеходному мосту (видео)
В Киеве водитель легкового автомобиля проехался по Пешеходному мосту, движение транспортных средств на котором строго запрещено
Женщина-водитель нагло сбила полицейского (видео)
Инцидент произошел в центре Львова