Сотрудники полиции изъяли крупный арсенал у жителя Одесской области, который занимался производством боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Правоохранители провели обыск в двух дачных домиках мужчины в одном из населенных пунктов Беляевского района.

В первом помещении были обнаружены три миномета, две винтовки, три пистолета системы Наган, автомат ППС времен Второй мировой войны, 84 боевых патронов калибра 7,62 мм, 458 гильз и 458 пуль. Также у мужчины нашли оборудование, с помощью которого он сам производил пули.

Во втором дачном доме обнаружили пять снарядов времен Второй мировой войны, 25 патронов калибра 7,62 мм и остатки взрывчатого вещества.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас обыски продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что США продолжат поставлять оружие в Украину.