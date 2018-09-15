Отравление Скрипалей: подозреваемых связали с Минобороны России [ Редактировать ]
Подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля, экс-полковника Главного разведывательного Управления Минобороны России - Александра Петрова и Руслана Боширова - связали с российским оборонным ведомством. Об этом сообщает ABC News.
Патрик Ривел и представитель Independent Оливер Кэррол решили позвонить по телефонному номеру из документов Федеральной миграционной службы на Александра Петрова, и им ответили, что этот номер принадлежит Минобороны России. Об этом оба корреспондента сообщили на своих страницах в Twitter.
"Я позвонил по номеру телефона, который "Новая газета" называет номером Минобороны. Человек, ответивший мне в три часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство", - написал Ривел, добавив, что на вопрос, работал ли Александр Петров в ведомстве, на другом конце провода просто повесили трубку.
В свою очередь, Кэррол добавил, что также звонил по этому номеру, ему ответили из Минобороны России, а на дальнейших вопросах связь прервалась.
Между тем, журналистам российского издания связаться с абонентом этого номера не удалось.
Стоит отметить, что с Минобороны России номер телефона из справки, опубликованной Bellingcat и The Insider, удалось связать "Новой газете", в которой заметили, что у ряда подразделений ведомства есть московские телефонные номера с такими же первыми пятью цифрами; сам же номер относится к Хорошевскому району Москвы, где расположена штаб-квартира ГРУ.
Ранее мы писали о том, что Лондон снова обвинил Россию.
по теме
Дело Скрипалей: Лондон снова обвинил Россию
Посольство Великобритании в России обвинило российские власти в распространении дезинформации по делу о покушении на Сергея и Юлию Скрипалей
Отравление Скрипалей: появилась новая информация о подозреваемых
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, совершили по меньшей мере шесть отдельных поездок в Женеву
Президент на уборке парка: в Днепре сделали редкие снимки
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во Всемирный день уборки приняла участие в уборке городского парка в Днепре
Смертельный шторм в США: шокирующие фото последствий
На восточное побережье США 14 сентября обрушился ураган Флоренс
НАТО не отступит перед Россией - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен отступать перед напором России