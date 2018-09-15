Подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля, экс-полковника Главного разведывательного Управления Минобороны России - Александра Петрова и Руслана Боширова - связали с российским оборонным ведомством. Об этом сообщает ABC News.

Патрик Ривел и представитель Independent Оливер Кэррол решили позвонить по телефонному номеру из документов Федеральной миграционной службы на Александра Петрова, и им ответили, что этот номер принадлежит Минобороны России. Об этом оба корреспондента сообщили на своих страницах в Twitter.

"Я позвонил по номеру телефона, который "Новая газета" называет номером Минобороны. Человек, ответивший мне в три часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство", - написал Ривел, добавив, что на вопрос, работал ли Александр Петров в ведомстве, на другом конце провода просто повесили трубку.

В свою очередь, Кэррол добавил, что также звонил по этому номеру, ему ответили из Минобороны России, а на дальнейших вопросах связь прервалась.

Между тем, журналистам российского издания связаться с абонентом этого номера не удалось.

Стоит отметить, что с Минобороны России номер телефона из справки, опубликованной Bellingcat и The Insider, удалось связать "Новой газете", в которой заметили, что у ряда подразделений ведомства есть московские телефонные номера с такими же первыми пятью цифрами; сам же номер относится к Хорошевскому району Москвы, где расположена штаб-квартира ГРУ.

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