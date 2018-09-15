На восточное побережье США 14 сентября обрушился ураган Флоренс, который за сутки унес жизни, по крайней мере, семи человек, в том числе ребенок, которого придавило деревом вместе с матерью.

Сотни тысяч домов остались без света. Более полутора миллионов человек оказались в зоне эвакуации. В целом ураган может отразиться на жизни приблизительно десяти миллионов человек.

Ураган вызвал ряд разрушений в прибрежных районах. В некоторых районах Северной Каролины уровень воды поднялся на три метра.

Первыми жертвами урагана стали мать с младенцем в Уилмингтоне, где на их дом упало дерево.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Виргиния в связи с приближением урагана "Флоренс".

В этих трех штатах проходит массовая эвакуация людей. Люди по всему региону бросились покупать воду, консервы и прочее, прятаться в подвалах своих домов и вытаскивать из гаражей лодки. Полки самых больших супермаркетов уже пусты.