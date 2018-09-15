Смертельный шторм в США: шокирующие фото последствий [ Редактировать ]
На восточное побережье США 14 сентября обрушился ураган Флоренс, который за сутки унес жизни, по крайней мере, семи человек, в том числе ребенок, которого придавило деревом вместе с матерью.
Сотни тысяч домов остались без света. Более полутора миллионов человек оказались в зоне эвакуации. В целом ураган может отразиться на жизни приблизительно десяти миллионов человек.
Ураган вызвал ряд разрушений в прибрежных районах. В некоторых районах Северной Каролины уровень воды поднялся на три метра.
Первыми жертвами урагана стали мать с младенцем в Уилмингтоне, где на их дом упало дерево.
Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Виргиния в связи с приближением урагана "Флоренс".
В этих трех штатах проходит массовая эвакуация людей. Люди по всему региону бросились покупать воду, консервы и прочее, прятаться в подвалах своих домов и вытаскивать из гаражей лодки. Полки самых больших супермаркетов уже пусты.
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