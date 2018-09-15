Президент на уборке парка: в Днепре сделали редкие снимки [ Редактировать ]
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во Всемирный день уборки приняла участие в уборке городского парка в Днепре. Об этом говорится в сообщении президента на ее странице в Facebook.
"Я участвую сегодня во Всемирном дне уборки в Днепре, где я помогаю очистить городской парк. Все мы должны сохранить нашу планету для будущих поколений. Все мы можем внести свой вклад сегодня и в другие дни, чтобы сделать нашу окружающую среду чище и красивой", - говорится в нем.
Президент Эстонии призвала беречь окружающую срнеду \ Facebook Керсти Кальюлайд В этом году Всемирный день уборки отмечается 15 сентября. В этот день во многих украинских городах люди выразили намерение объединиться для уборки окружающей среды.
Ранее президенты Украины и Эстонии договорились по важным вопросам.
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