Очередная сенсация на Ближнем Востоке - Израиль продает оружие своему давнему врагу - Саудовской Аравии. Но, как выяснилось, страны уже давно не соперники, и решили объединиться в борьбе с новой угрозой. С какой именно? - расскажет Сергей Ауслендер.

Это сенсация даже не регионального, а, наверное, мирового масштаба. Израиль продает Саудовской Аравии... оружие. Причем, не просто оружие, а знаменитую систему противоракетной обороны "Железный купол", которая блестяще показала себя в 2014 году во время войны с ХАМАС. Саудитам комплекс нужен для защиты своих городов от ракетных обстрелов йеменских повстанцев-хуситов.

Это классическая иллюстрация к поговорке "враг моего врага - мой друг". Оружием шиитских повстанцев в Йемене снабжает Иран, главный соперник Эр-Рияда в ближневосточных делах и главная стратегическая угроза для Иерусалима. Дальнобойные ракеты хуситы получают именно от Тегерана.

Поэтому Эр-Рияд объявил о сделке публично, давая понять, насколько изменились его приоритеты. Теперь главный враг саудитов не в Иерусалиме, как было многие десятилетия, а по другую сторону Персидского залива. И он намного опаснее, если учесть тот факт, что именно иранские ракеты, выпущенные хуситами, сегодня падают на саудовскую столицу.

"Сегодня для Саудовской Аравии важнее всего защитить себя от Ирана, особенно от хуситов, которые являются его передовым крылом в борьбе с Саудовской Аравией. И ради этого пойти на договоренности с Израилем - это очевидно, самый прямой и простой ход. Будем дружить против Ирана", - говорит Александр Непомнящий, политолог.

За последние десятилетия Иран смог создать на Ближнем Востоке настоящую шиитскую дугу - от Йемена до Ливана. Везде действуют его сателлиты. Тегеранские отряды воюют в Сирии, приближаясь к израильским границам - и этот факт тревожит Иерусалим больше всего.

"Нам долгие годы пытались внушить, что главная проблема Ближнего Востока - это противостояние Израиля и арабов. Но это не так. Главная проблема Ближнего Востока, как мы сегодня это очень четко видим и понимаем, это конфликт шиитов и суннитов", - говорит Александр Непомнящий, политолог.

В свое время ходили слухи, которые Иерусалим и Эр-Рияд упорно отрицали, что Саудовская Аравия предоставит Израилю свои аэродромы для возможного удара по иранским ядерным объектам. Сделка по продаже "железного купола" на стадии завершения, первая батарея должна поступить на вооружение Саудовской армии уже в начале следующего года.