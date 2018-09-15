На Филиппинах массово гибнут люди из-за тайфуна [ Редактировать ]
Число погибших в результате мощного тайфуна, прошедшего через север Филиппин, возросло до 12 человек. Об этом сообщает АР.
"Тайфун Мангхут оставил по меньшей мере 12 погибших в северной части Филиппин", - говорится в сообщении.
Люди погибли главным образом в результате оползней.
По словам советника президента Филлипин Фрэнсиса Толентино, число погибших может увеличиться до по меньшей мере 16.
Около 87 000 человек были эвакуированы из районов повышенного риска, власти рекомендовали им не возвращаться домой до тех пор, пока не минует опасность.
Ранее сообщалось о троих погибших в результате последствий тайфуна.
Напомним, что также на Японию обрушился мощный тайфун.
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