В Индии полиция города Бхопале штата Мадхья-Прадеш арестовала 48-летнего портного Адеша Хамру, который за последних 8 лет убил 33 дальнобойщика. Об этом сообщает Times of India.

В полиции сообщили, что последнее убийство Хамру совершил на прошлой неделе. Его жертвами стал дальнобойщик и двое его помощников.

Он признался, что совершил убийства 33 человек. Чаще всего он знакомился с дальнобойщиками в придорожных кафе и подсыпал в их напитки и еду снотворное. Затем он убивал их, полностью раздевал, а тела сбрасывал в канализацию или прятал за холмами вдоль дороги.

Свои поступки Хамру пояснил полиции тем, что "избавлял дальнобойщиков от мук", так как считал, что у них слишком тяжелая жизнь.

Напомним, что в Мексике убили и расчленили украинку.