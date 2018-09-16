Супрун предложила лечить украинцев музыкой [ Редактировать ]
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила лечить украинцев музыкой. Политик считает, что прослушивание музыки поможет лечить некоторые болезни. Об этом она написала на своей странице в Facebook:
"Как правило, музыкальную терапию применяют дополнительно в различных видах реабилитации и лечения пациентов. Сертифицированные музыкальные терапевты - это музыканты с опытом, которые хорошо понимают, какие эмоциональные реакции вызывает музыка".
Министр пояснила, что специалисты подбирают отдельный стиль музыки или даже игру на музыкальных инструментах в качестве терапии, которая поможет человеку.
"Результаты Кокрановского обзора исследований указывают, что музыка дает хороший результат в лечении депрессии, тревожности и стресса и даже помогает вызвать воспоминания и уменьшить волнение у людей с деменцией", - отмечает Супрун.
По ее словам, наибольшее влияние музыка оказывает на наш мозг, а вместе с этим - на наши когнитивные функции: способность концентрировать внимание, развивать креативность, улучшать память и учиться.
До этого Ульяна Супрун предложила лечить рак смехом.
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