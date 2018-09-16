Разрушительный тайфун на Филиппинах: число жертв неумолимо растет [ Редактировать ]
Разрушительный тайфун "Мангхут" унес жизни по меньшей мере 28 человек. Большинство погибли при оползнях в горных регионах Филиппин, пишет Associated Press.
Большая часть людей погибла в Кордильерском административном регионе Филиппин - 20 человек, еще столько же получили ранения. Сейчас "Мангхут" движется к густонаселенным южным провинциям Китая и Гонконгу.
Отмечается, что 13 человек числятся пропавшими без вести. Также были отменены почти 150 рейсов, из них треть - международные.
По данным Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA), сильные дожди будут продолжаться и могут вызвать новые оползни.
Ранее сообщалось о 12 погибших в результате тайфуна на Филиппинах.
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