В США умерла звезда "Секретных материалов" [ Редактировать ]
В США умер актер Питер Донат, который исполнял одну из ролей в культовом научно-фантастическом сериале "Секретные материалы". Артист скончался на 91 году жизни у себя дома в Калифорнии, пишет Radar Online.
Причиной смерти Доната стали осложнения диабета, сообщила его супруга Мария. Актер впервые дебютировал в кино в 1953 году. В "Секретных материалах" он играл отца главного героя Фокса Малдера, роль которого исполнял Дэвид Духовны.
Питер Донат известен своими ролями в сериалах "Ангелы Чарли", "Даллас", "Уолтоны", "Миссия невыполнима" и "Она написала убийство". Также актер снимался в фильмах "Крестный отец 2", "Китайский синдром", "Игра", "Гинденбург" и "Война Роузов".
Донат приходился племянником знаменитому британскому актеру Роберту Донату, который был известен своими ролями в фильме Альфреда Хичкока "Тридцать девять ступеней" и в картине Сэма Вуда "До свидания, мистер Чипс" (роль в последнем принесла ему премию "Оскар" за лучшую мужскую роль).
7 сентября во Флориде скончался легендарный голливудский актер.
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