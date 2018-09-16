В США умер актер Питер Донат, который исполнял одну из ролей в культовом научно-фантастическом сериале "Секретные материалы". Артист скончался на 91 году жизни у себя дома в Калифорнии, пишет Radar Online.

Причиной смерти Доната стали осложнения диабета, сообщила его супруга Мария. Актер впервые дебютировал в кино в 1953 году. В "Секретных материалах" он играл отца главного героя Фокса Малдера, роль которого исполнял Дэвид Духовны.

Питер Донат известен своими ролями в сериалах "Ангелы Чарли", "Даллас", "Уолтоны", "Миссия невыполнима" и "Она написала убийство". Также актер снимался в фильмах "Крестный отец 2", "Китайский синдром", "Игра", "Гинденбург" и "Война Роузов".

Донат приходился племянником знаменитому британскому актеру Роберту Донату, который был известен своими ролями в фильме Альфреда Хичкока "Тридцать девять ступеней" и в картине Сэма Вуда "До свидания, мистер Чипс" (роль в последнем принесла ему премию "Оскар" за лучшую мужскую роль).

7 сентября во Флориде скончался легендарный голливудский актер.