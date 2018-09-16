Тайфун "Мангхут" вплотную подошел к южному побережью Китая и медленно "разрушает" Гонконг.

Порывы ветра срывают кровли с домов, "ломают" строительные краны, вырывают деревья, сносят рекламные конструкции и сметают все на своем пути.

В Китае улицы постепенно "утопают" в воде pic.twitter.com/9DmpQ83fL0 — Подробности (@podrobnosti) 16 сентября 2018 г.

Туристы из Украины, которые волей судьбы оказались в Шеньчжени, делятся ужасающими видео разрухи, которую несет тайфун.

Только посмотрите, что происходит в Китае. Ураган буквально сносит все на своем пути. Люди в страхе запираются в домах и надеются, что скоро этот ужас закончится pic.twitter.com/zdexlhkyFi — Подробности (@podrobnosti) 16 сентября 2018 г.

Ранее мы писали о том, что число жертв разрушительного тайфуна на Филиппинах неумолимо растет.