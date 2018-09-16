Рушатся стройки и вылетают окна: тайфун "уничтожает" Китай (видео) [ Редактировать ]
Тайфун "Мангхут" вплотную подошел к южному побережью Китая и медленно "разрушает" Гонконг.
Порывы ветра срывают кровли с домов, "ломают" строительные краны, вырывают деревья, сносят рекламные конструкции и сметают все на своем пути.
В Китае улицы постепенно "утопают" в воде pic.twitter.com/9DmpQ83fL0— Подробности (@podrobnosti) 16 сентября 2018 г.
Туристы из Украины, которые волей судьбы оказались в Шеньчжени, делятся ужасающими видео разрухи, которую несет тайфун.
Только посмотрите, что происходит в Китае. Ураган буквально сносит все на своем пути. Люди в страхе запираются в домах и надеются, что скоро этот ужас закончится pic.twitter.com/zdexlhkyFi— Подробности (@podrobnosti) 16 сентября 2018 г.
Ранее мы писали о том, что число жертв разрушительного тайфуна на Филиппинах неумолимо растет.
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