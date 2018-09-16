Патрульные полицейские, которые находились в автомобиле Mitsubishi Outlander, сбившего в Черновцах пешехода, были направлены на судебно-медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

По предварительным данным, какое-либо опьянение не подтвердилось - все тесты отрицательные, сообщил заместитель прокурора Черновицкой области Олег Пелепюк на своей странице в Facebook.

После освидетельствования патрульные были доставлены для допроса в прокуратуру области. Чиновник уточнил, что при участии прокуроров специализированными следователями ГУ НП в Черновицкой области и экспертами Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины был проведен осмотр места происшествия.

"По предварительным результатам, столкновение произошло до пешеходного перехода, что подтверждается россыпью обломков", – написал Пелепюк.

При этом он отметил, что автомобиль полиции, видеорегистратор и другие вещественные доказательства были изъяты.

Ранее сообщалось, что в ночью автомобиль патрульной полиции насмерть сбил пешехода.