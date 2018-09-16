Появились подробности смертельного ДТП в Черновцах [ Редактировать ]
Патрульные полицейские, которые находились в автомобиле Mitsubishi Outlander, сбившего в Черновцах пешехода, были направлены на судебно-медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения.
По предварительным данным, какое-либо опьянение не подтвердилось - все тесты отрицательные, сообщил заместитель прокурора Черновицкой области Олег Пелепюк на своей странице в Facebook.
После освидетельствования патрульные были доставлены для допроса в прокуратуру области. Чиновник уточнил, что при участии прокуроров специализированными следователями ГУ НП в Черновицкой области и экспертами Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины был проведен осмотр места происшествия.
"По предварительным результатам, столкновение произошло до пешеходного перехода, что подтверждается россыпью обломков", – написал Пелепюк.
При этом он отметил, что автомобиль полиции, видеорегистратор и другие вещественные доказательства были изъяты.
Ранее сообщалось, что в ночью автомобиль патрульной полиции насмерть сбил пешехода.
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