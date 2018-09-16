Власти Египта арестовали двух сыновей бывшего президента Хосни Мубарака. Они обвиняются в манипуляциях на фондовом рынке, пишет BBC.

Гамаля и Алаа Мубарака обвинены в том, что нарушили регуляционные правила фондового рынка и центрально банка. Сыновей экс-лидера страны обвиняют в растрате 115 млн долларов. Дело против них было открыто в 2012 году, после того, как их отец был отстранен со своей должности.

Они находились на свободе в течение трех лет после уплаты залога. Также суд в Каире постановил арестовать еще трех фигурантов в этом деле.